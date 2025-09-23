Hyresgästföreningen har sedan 1997 granskat ungas situation på bostadsmarknaden. I sin senaste rapport Ungas vuxnas boende slår de fast att bostadsmarknaden fortsätter att begränsa ungas livsval och framtidstro.

– Att vara ung i Sverige i dag är att fastna i evighetslånga bostadsköer, ockerhyror och svartkontrakt. Vi pratar om väldigt små chanser till ett tryggt hem. Bostadsbristen låser in unga, och tvingar dem att sätta sina liv på paus. För deras skull är det dags för våra politiker att steppa upp, och ta problemen på bostadsmarknaden på allvar, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Rapporten visar att omkring 21 procent av alla unga vuxna i åldern 20–27 år forfarande bor kvar hemma hos sina föräldrar. Det motsvarar omkring 204 000 unga – och i hela 90 procent av fallen handlar det om ett ofrivilligt boende. Totalt innebär det att 184 000 unga vuxna vill flytta hemifrån, men saknar möjlighet att göra det, konstaterar Hyresgästföreningen.

Samtidigt uttrycker nästan 400 000 unga, eller 41 procent, en oro för att inte kunna hitta en bostad i framtiden. För många påverkar bostadsbristen även livsplanerna: 32 procent av de unga tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsläget.

– Tänk att var tredje ung i Sverige tvekar inför att bilda familj för att bostadsmarknaden fungerar så pass dåligt. Det pratas mycket om att barnafödandet minskar i Sverige, och vår rapport visar att bostadsmarknaden är en stor del av problemet. Och här handlar det inte ”bara” om att ungas drömmar går i kras. Här riskerar vi stora och negativa konsekvenser för hela samhället både nu och på lång sikt, säger Ola Palmgren, vice förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Bland unga med utländsk bakgrund är bostadssökandet ofta ännu mer problematiskt. Åtta procent uppger att de utsatts för diskriminering eller trakasserier i samband med att de sökt bostad – mer än dubbelt så vanligt som bland övriga grupper.