Regeringen går nu vidare med förslag som syftar till att underlätta och påskynda byggandet av nya kriminalvårdsanstalter och häkten. Bristen på platser inom Kriminalvården beskrivs som ett växande problem och förväntas bli ännu mer akut framöver. För att möta detta föreslår regeringen ändringar i plan- och bygglagen för att göra byggprocessen mer flexibel och effektiv.

– Ett viktigt steg för att underlätta platsutbyggnaden är kortare ledtider i plan- och byggprocessen och enklare och förbättrade regelverk. Förslagen ökar flexibiliteten och förbättrar därmed möjligheterna att öka kapaciteten, säger Andreas Carlson.

[ Annons ]

Enligt förslaget ska möjligheten att bevilja tidsbegränsade bygglov för anstalter och häkten utökas. Tidsbegränsade bygglov ska kunna ges efter en lämplighetsbedömning av kommunen, och det ska inte längre vara ett krav att åtgärden ska vara tillfällig.

Regeringen föreslår även att man får rätt att ge undantag från vissa krav i plan- och bygglagen för att snabbt kunna öka kapaciteten vid akut platsbrist. Det handlar om att skapa tillfälliga åtgärder för att säkerställa att Kriminalvården kan fortsätta sitt arbete utan att riskera att bristen på säkra platser för förvarade personer blir för allvarlig.

Förslagen förväntas träda i kraft den 1 juli 2026.