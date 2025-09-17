Riksbankens beslut beskrivs som särskilt svårt just nu. Men SBAB:s chefskonom Robert Boije lutar ändå åt att räntan sänks i nästa vecka.

– Den stora osäkerheten i omvärlden gör förstås beslutsläget knepigt för Riksbanken. Vi ser det också i spretiga prognoser hos prognosmakarna. Vår bedömning är dock att nedåtriskerna för svensk ekonomin är större än uppåtriskerna för inflationen. Även om det i det närmaste är 50/50 för en sänkning, bör det senare få vågen att tippa över för en sänkning som vi ser det, säger han och fortsätter:

– Vill Riksbanken hjälpa konjunkturåterhämtningen på traven och gör bedömningen att den senaste tidens inflationsuppgång i huvudsak är tillfällig, finns inga skäl att avvakta med en sänkning.

Om styrräntan sänks nästa vecka väntas även de rörliga bolåneräntorna sjunka, enligt Robert Boije. Trots det pekar prognoserna mot i stort sett stillastående bostadspriser under året. SBAB bedömer att priserna stiger med måttliga dryga 1 procent när året summeras, med en svagare prisutveckling för bostadsrätter än för villor.

– I inledningen av året när både vi och andra prognosmakare räknade med en snabbare återhämtning i svensk ekonomi trodde vi att bostadspriserna skulle öka med omkring 6 procent. Nu verkar det luta åt i det närmaste stillastående priser. Nästa år tror vi dock priserna kan öka lite mer, säger Robert Boije.