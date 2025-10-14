Länsförsäkringars Boprisbarometer visar en fortsatt försiktigt positiv syn bland hushållen när det gäller bostadspriserna det kommande året. I oktober uppger 44 procent att de tror på stigande bostadspriser – en oförändrad andel jämfört med september. Samtidigt har andelen som tror på fallande priser minskat från 7 till 4 procent.

47 procent av hushållen förväntar sig att priserna förblir oförändrade under det kommande året.

Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, beskriver utvecklingen som en ljusare signal men håller fast vid prognosen om oförändrade bostadspriser för helåret 2025. En vändning väntas först 2026.

– Efter en lång period av tvekan börjar bostadsmarknaden andas optimism igen. Den mer stabila räntan och regeringens budgetsatsningar stärker hushållens ekonomi framåt och allt fler kommer ta steget och byta bostad. I takt med att efterfrågan ökar, förväntar vi oss att priserna stiger och för 2026 räknar vi med en prisökning om cirka 5–6 procent, säger han.