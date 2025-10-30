Polisen har under en lägre tid haft span på ett flertal obemannade lägenhetshotell då man haft tydliga indikationer att de används för omfattande sexhandel. På den nu aktuella adressen misstänker polisen att det har skett 1 600 sexköp sedan februari. Men rent polisiärt hanterar man ett 60-tal sexköp som skett där.

Trots att de som ansvarat för hotellverksamheten uppmärksammats på problemet har det fortsatt. Därför utnyttjar polisen nu för första gången lagen om allmän säkerhet för hotell och pensionat, som trädde i kraft 1 januari i år. Med stöd i denna lag har verksamheten stoppats. De ansvariga för hotellet är inte misstänka för brott. Men de har ålagts ett vite på fem miljoner kronor. Om polisen anser att tillräckliga åtgärder vidtagits kan de få öppna igen.

Underlåtenhetsbrott är relativt ovanligt i Sverige. Men för ett par år sedan började polisen utnyttja ett underlåtenhetsbrott som är mer eller mindre förbehållet fastighetsägare. Det som en metod för att komma åt sexhandeln på thaimassagesalonger. Som hyresvärd kan man dömas till ansvar för koppleri om man vet att en lägenhet används för prostitution och inte gör ”vad som skäligen kan begäras för att upplåtelsen ska upphöra” (Brottsbalken 6:12 andra stycket).

Sedan finns det fortfarande möjligheten att gå på fastighetsägare, även om det inte just nu är aktuellt

Vad Fastighetstidningen erfar ledde det inte till några fällande domar. Utan det var mer en metod att utöva påtryckning på fastighetsägare att med stöd i jordabalken avhysa hyresgästen.

Enligt Daniel Löfgren på polisens människohandelssektion har man ännu inte övervägt att använda denna strategi när man nu siktat in sig på obemannade lägenhetshotell.

– Just nu fokuserar vi främst på att med denna lagstiftning (lagen om allmän säkerhet för hotell och pensionat) kunna stänga hotell som inte fullföljer sitt uppdrag att hålla rent mot denna typ av verksamhet. Sedan finns fortfarande möjligheten att gå på fastighetsägare, även om det inte just nu är aktuellt, säger Daniel Löfgren.

Han konstaterar också att det är olika typer av fall. Massagesalongers ägare är i regel själva inblandad i brottsligheten. För lägenhetshotell är det polisen i form av tillståndsenhet som har ett ansvar att se till att utövaren sköter verksamheten, och om inte alltså stänga ner.

Det är obevakat, det finns ingen reception och det är väldigt lätt att hyra ett rum

Han ser ett växande problem med lägenhetshotell, och uppmanar fastighetsägare att tänka till innan man hyr ut till sådan verksamhet.

– Det är obevakat, det finns ingen reception och det är väldigt lätt att hyra ett rum. Det sitter ofta en kopplare utomlands och styr hela verksamheten. De utsatta kvinnorna får en kod till port och lägenhet som enkelt kan delas till kunder. För kundernas del är det också en miljö där de kan röra sig tryggt och utan större risk att bli igenkänd, säger Daniel Löfgren.