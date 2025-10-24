Ett nationellt register för alla bostadsrätter har länge varit efterfrågat. Syftet är att samla och göra information om bostadsrätter tillgänglig för att förbättra konsumentskyddet och stärka bostads- och kreditmarknadens funktion. Regeringen avsatte i budgetpropositionen för 2025 10 miljoner kronor till Lantmäteriets arbete med att bygga upp ett bostadsrättsregister.

I samband med att det blev känt kommenterade Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna Sverige:

– Att ett bostadsrättsregister ska införas är ett stort steg framåt för både bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare. Det kommer innebära ett säkrare system för panthantering.

Det kommer alltså inte som en överraskning att regeringen nu går vidare med ärendet som en lagrådsremiss. Lantmäteriet föreslås alltså vara ansvarig myndighet. Registret ska innehålla uppgifter om bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar och pantsättningar.

Förslaget syftar till att skapa bättre tillgång till information och säkrare hantering av pantsättningar. Även att bidra till minskad administrativ börda och minskade kostnader för bostadsrättsföreningarna, mäklare och kreditgivare. Dessutom väntas förslaget bidra till en effektivare brottsbekämpning.



Enligt förslaget ska bostadsrättsföreningarna börja lämna information från och med 2027. Insamling och kontroll av uppgifterna beräknas pågå under två till tre år.