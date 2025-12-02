Byggdamm, avspärrningar och buller kan förvandla attraktiva handelsstråk till tomma gator. Kunderna hittar andra alternativ och även om arbetet är avslutat kan återhämtningen ta tid. Konkurser och minskade fastighetsvärden står på spel.

–Så länge det har funnits fastigheter och gator som byggs om har det funnits målkonflikter. Det är självklart att fastighetsägare inser och förstår att det ibland måste ske gatuarbeten eller renoveringar i gaturummet. Men, vägen dit måste vara rimlig, säger Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR.

[ Annons ]

Det är sommar i Kalmar. Restaurangerna längs Ölandskajen är laddade för högsäsong. Restaurang Gröna Stugan har bara månader tidigare renoverat för stora belopp och skulle nu ta igen investeringarna. Men i stället för gemyt i hamnen fick gästerna en kajrenovering mitt framför nosen.

Det var en riktig käftsmäll

– Det blev fullt av byggdamm, staket och stängsel runt restaurangen. Det var en riktig käftsmäll för Gröna Stugan och verksamheterna som ligger där, säger Jonas Hellberg.

Även två andra restauranger drabbades. Kritiken mot kommunen blev hård. Det är i regel svårt att få ersättning vid ekonomiska förluster på grund av byggarbete, men i Kalmarfallet hände det. Kommun landade i att den ekonomiska skadan som byggarbetet orsakat var så stor att två av restaurangerna ersattes med 500 000 kronor.

Men det viktigaste är de nya rutiner som fick namnet Lex Jerker, efter Gröna Stugans ägare Jerker Petersson:

Projektplanering görs så att tillgänglighet och kundtillflöden till verksamheter i området säkerställs.

Dialog med berörda verksamheter förs innan, under och efter projektet för att fånga upp behov och hitta lösningar.

Det ska finnas tydlig skyltning på berörda platser om syftet med projektet och om hur man som besökare enkelt kan ta sig till en viss verksamhet.

Att infrastrukturprojekt i centrala Kalmar så långt det är möjligt inte genomförs under sommarmånaderna.

Att upphandlade entreprenörer aktivt medverkar till att minimera störningar för företag och andra verksamheter.

3 tips från Jonas Hellberg …

Prata ihop er långt innan: Lyssna och hitta lösningar tillsammans långt innan arbetet börjar. Kan tiderna anpassas för att undvika lunchruschen? Kan projekt flyttas till lågsäsong, eller delas upp så att inte hela kvarteret blockeras? Kan en tillfällig platsutveckling locka besökare under byggtiden? Här kan fastighetsägare bidra med kunskap om sina hyresgästers behov och kvarterets dynamik. Skylta för bättre tillgänglighet: Gör det tydligt att verksamheter är öppna. Ordna gångvägar, belysning och entréer som känns välkomnande. Använd vepor och banderoller för att dölja bygget och göra området mer attraktivt. Samordna stöket: Undvik att gräva upp samma gata två gånger inom kort tid – först för fjärrvärme, sedan för fiber.

… och en önskan

Ordna rimlig ersättning: I dag uppvaktar hyresgäster ofta sina hyresvärdar för att få

ekonomisk kompensation, trots att fastighetsägaren inte kan påverka situationen. Samtidigt står fastighetsägaren utan möjlighet att i sin tur kräva ersättning för vakans eller värde-minskning. Kanske är det dags att ta upp frågan på politisk nivå och inkludera båda företagare och fastighetsägare, för att hitta en lösning.

Så här har andra aktörer hanterat byggstök: