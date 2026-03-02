I februari steg såväl lägenhets- som huspriserna med 1,6 procent. Rensat för normala säsongseffekter och andra tillfälliga effekter ökade priserna med 0,1 procent. Med prisuppgången i februari ligger bostadspriserna knappt 10 procent under maxnoteringarna från våren 2022.

Lägenhetspriserna steg i fyra av sex regioner. I Storgöteborg steg de som mest med 3,9 procent. Mellersta Sverige gick i stället mot strömmen och sjönk med 2 procent. Prisuppgången för Sverige som helhet var markant större än vad som är normalt för säsongen.

– Bostadspriserna brukar som regel stiga i februari, men för lägenheter var uppgången i år markant större än det historiska snittet, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Mätt utifrån trenden som rensar bort både säsongseffekter och andra tillfälliga effekter var uppgången lite mer beskedlig. Lägenhetspriserna ligger nu knappt 7 procent under toppnoteringarna från våren 2022.

Villapriserna steg likt lägenhetspriserna med 1,6 procent i februari, priserna steg i 5 av 6 regioner och som mest i Mellersta Sverige med 2,2 procent.

– Noterbart är att lägenhetspriserna i Göteborg i februari tog igen mycket av den längre tids kräftgång de haft i förhållande till villorna i samma region, säger Robert Boije.