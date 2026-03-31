Andelen mäklare som tror på oförändrade priser föll drastiskt i mars, från 42 till 34 procent. Siffrorna kommer från Boneos trendspaning om bostadsmarknaden, Mäklarkollen & Köparkollen, som skickas ut till både mäklare och besökare på Boneo.

Istället tog fler ställning både åt det positiva och negativa hållet. Andelen som tror på stigande priser ökade med fem procentenheter, från 35 till 40 procent, medan andelen som tror på fallande priser ökade från 23 till 26 procent.

Även köparna visade ett liknande mönster. Andelen som räknar med oförändrade priser minskade från 43 till 40 procent, samtidigt som andelen som tror på fallande priser steg med fyra procentenheter, från 11 till 15 procent.

Köpintresset stärktes ytterligare i mars och nådde all time high. Andelen som planerar att köpa ny bostad inom ett halvår ökade med tre procentenheter till 68 procent, där knappt var fjärde besökare, 24 procent, planerar att köpa inom den närmaste månaden.

– I mars såg vi en tydlig rörelse bort från ett avvaktande läge, där både mäklare och köpare i högre grad tog ställning kring prisutvecklingen – samtidigt som köpvilja är den högsta vi hittills sett. Det hänger sannolikt ihop med det nya bolånereglerna som träder i kraft den 1 april och kan vara ett tecken på att aktiviteten på bostadsmarknaden fortsätter att stärkas, kommenterar Caroline Nilsson, Head of Commercial Operations på Boneo.

Fakta/Mäklarkollen & Köparkollen

Mäklarkollen är en månatlig undersökning som skickas till Boneos över 4 000 anslutna mäklare från bolag som Bjurfors, HusmanHagberg och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling med flera. Mäklarna bedömer framtida bostadsprisförändringar och trenden för kommande försäljningar.

Köparkollen är en månatlig undersökning för besökare på boneo.se, där de uppskattar framtida bostadsprisförändringar och när de planerar att köpa bostad. Undersökningen har alltid mellan 1 000 och 2 000 respondenter.