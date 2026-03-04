Mitt bland byggstängsel, avspärrningar och pågående renoveringsarbete växer nu en annorlunda utställning fram. Elever från Östra grundskolan i Skogås i Huddinge kommun har fått i uppdrag att sätta färg på Huge bostäders renovering av centrum – genom sina egna konstverk.

– Jag tror och hoppas att det kommer bidra till trivsel och bygga stolthet hos de unga konstnärerna. Generellt sett så minskar även risken för klotter när byggplank och andra ytor utsmyckas. Jag är så imponerad av elevernas arbete och konstverk, säger Eva-Lena Nilsson, områdesutvecklare på Huge.

Elevernas verk har fotograferats, digitaliserats och därefter printats i större format för att pryda byggplank och andra ytor i och kring Skogås centrum. Verken är tänkta att bytas ut en gång per termin fram tills renoveringen står klar 2028.

– Det här är ett exempel på hur vi kan mildra omgivningspåverkan och samtidigt skapa värden under våra bygg- och renoveringsprojekt. Det här är något vi kan inspireras av även i andra kommande renoveringar, säger Eva-Lena Nilsson.