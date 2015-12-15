Rudolf Antoni skriver i Göteborgs-Posten att fri hyressättning är nödvändig för att lösa bostadsbristen och stärka tillväxten i Göteborg. Han menar att det finns en stark efterfrågan på arbetskraft i staden, men att det utan en fungerande bostadsmarknad blir svårt att rekrytera rätt kompetens.

”Hyresrätten är en särskilt väl lämpad boendeform för den som vill prova på hur det är att bo någonstans utan att behöva göra en stor investering. Det här är därför inte bara en fråga om bostäder; det är en fråga om tillväxt, jobb och konkurrenskraft. Kärnan i problemet är dagens hyresreglering. Genom bruksvärdessystemet hålls hyror konstlat låga i attraktiva områden, vilket skapar inlåsningseffekter. Människor bor kvar i lägenheter som inte längre passar deras behov eftersom det inte är lönsamt att flytta. ”, skriver Rudolf Antoni.

I artikeln lyfter han grannlandet i öst som positivt exempel på avskaffande av hyresreglering. Han skriver att misstroendet mot fri hyressättning bygger på antagandet att hyror skulle skena om marknaden avregleras, i Finland avskaffades hyresregleringen mellan 1992 – 1995, och enligt Rudolf Antoni utan de skräckscenarier som ofta målas upp i Sverige.

”För nyproduktion av hyresrätter kan fri hyressättning införas omedelbart, eftersom inga befintliga hyresgäster påverkas. För det befintliga beståndet krävs en övergångsperiod med skyddsregler för nuvarande boende. Därtill bör vi möjliggöra fri hyressättning vid andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Det skulle öka flexibiliteten i beståndet och göra det enklare för fler att hitta en bostad i rätt tid.” skriver han.