Regeringens besked om ett nytt högkostnadsskydd för el och gas syftar till att stärka svenska hushålls ekonomi. Men nu menar sex av landets största organisationer inom bostadssektorn, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Bostadsrätterna, HSB, Hyresgästföreningen och Riksbyggen att utformningen diskriminerar boende i hyres- och bostadsrätt. I ett öppet brev till energiminister Ebba Busch uppmanar de regeringen att säkerställa att stödet når alla hushåll – oavsett boendeform.

De menar att det tidigare gasprisstödet var utformat så att många hushåll föll utanför – framför allt de som har kollektiva lösningar via hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar – trots att deras energikostnader ofta är högre än för villahushåll. Samma risk finns nu om det nya högkostnadsskyddet inte görs mer rättvist och träffsäkert, menar man.

Organisationerna betonar också att skyddet behöver breddas från el och gas till att omfatta fler energibärare, så att ingen hushållsgrupp lämnas utan trygghet vid kraftiga prisökningar.

Organisationernas krav till regeringen är att:

• Högkostnadsskyddet för el och gas måste utformas så att det når alla hushåll – även de som har gemensamma lösningar via hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar.

• Skyddet bör omfatta fler energibärare än el och gas.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, poängterade redan när stödet presenterades att regeringens insatser för att skydda konsumenter på el- och gasmarknaden även borde inbegripa kunder som valt fjärrvärme som uppvärmningsform,

– För oss är det självklart att ett högkostnadsskydd mot skenande energikostnader måste omfatta alla hushåll och gälla alla former av energi. Såsom förslaget är utformat missgynnas vissa hushåll och dessutom gör skevheten i val av uppvärmningsform att energimarknaden störs, säger Rikard Silverfur.

De som undertecknat det öppna brevet är: