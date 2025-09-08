Under måndagen meddelade regeringen och Sverigedemokraterna ytterligare budgetnyheter som ska stärka svenska hushåll. Av budgetutrymmet ska drygt 6 miljarder användas till sänkt elskatt.

Från årsskiftet 2026 sänks elskatten med 9,88 öre/kWh (inkl moms). Enligt regeringens beräkningar innebär det minskade elkostnader med cirka 1 000 kronor per år i ett icke-eluppvärmt hus.

Dessutom kommer regeringen införa ett temporärt högkostnadsskydd som ersätter hushållen vid pristoppar som gäller från november 2025 och hela nästa år. Motsvarande pristak införs även på gas. Företag omfattas dock inte av högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet beräknas kosta cirka 1 miljard kronor. Det ska lösa ut om det genomsnittliga elpriset under en månad överstiger 1,5 kronor/kWh. Om det verkligen kommer att handla om ett miljardstöd återstår att se.. Enligt tidningen Energi har elpriset i södra Sverige (SE 4) under de senaste två och ett halvt åren bara har vid fyra tillfällen överskridit enkronorsgränsen för en månad, men aldrig varit i närheten av 1,5 kr/kWh. Samma tidning kan också konstatera att skattesänkningen välkomnas av energibranschen, men att man där gärna sett skatteåtgärder för elproduktionen i fjärrvärmeverksamhet.

Rikard Silverfur chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna välkomnar även han regeringens insatser för att skydda konsumenter på el- och gasmarknaden. Därifrån kommer likaså önskemål om åtgärder på fjärrvärmemarknaden. Dock av helt annan art riktade snarare mot fjärrvärmekunder, inte producenter.

– Vi är oroade över att fjärrvärmen, som är den klart dominerande uppvärmningsformen hos våra medlemmar, återigen lämnas utanför. Detta riskerar att försämra fjärrvärmens konkurrenskraft, trots dess betydelse för en resurseffektiv och klimatsmart energiförsörjning. Vi menar att det är angeläget att även fjärrvärmekunder ges ett likvärdigt skydd mot kraftiga prisökningar. Att företag exkluderas innebär i praktiken också att regeringen gör skillnad på hushåll i villor och hushåll i flerbostadshus – utan någon tydlig motivering, säger Rikard Silverfur.

Det senare alltså om det är gemensamhetsel eller ett flerbostadshus som värms med gas. Rikard Silverfur menar att det går att se ett mönster av favoriserande av villaägare från det tidigare el- och gasstödet.