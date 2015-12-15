Inför höstens budgetproposition har regeringen skickat ut ett förslag om sänkt elskatt på remiss, remissvaren ska skickas in senast fredagen den 8 augusti.

Skatten på el består av två delar, en fast summa per kilowattimme och en årlig procentuell höjning av denna summa motsvarande den årliga inflationen. Regeringens förslag går ut på att justera ned det fasta beloppet som tas ut per kilowattimme. Förslaget innebär dock att den årliga indexuppräkningen, där elskatten automatiskt höjs i takt med inflationen, fortsatt ska gälla.

Fastighetsägarna är positivt inställda till att det fasta beloppet sänks, men vill även att regeringen slopar den årliga indexuppräkningen av energiskatten för att inte driva upp elpriset ytterligare.

– Problemet är inte elpriset i sig utan att skatten på el höjs i takt med den allmänna inflationen. Det gör att elpriset blir högre varje år eftersom det finns en koppling mellan skattens storlek och inflationsutvecklingen. Därför vill vi inte bara att regeringen går vidare med förslaget om att sänka elskatten, utan också slopar den årliga indexuppräkningen, då får vi en sänkning på riktigt, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna vill också att skatten på solel som produceras på och används i den egna fastigheten tas bort. Detta eftersom de anser att en högre elskatt motverkar utbyggnaden av den fossilfria elproduktionen och går på tvärs med EU:s klimatmål om att stimulera fossilfri energiproduktion.

– Som ett första steg mot att ta bort elskatten helt på förnybara bränslen bör regeringen slopa skatten på solenergi som produceras och används i den egna fastigheten. Skatten, som slår till på solenergianläggningar med större effekt än 500 kW hämmar utbyggnaden – någon skatt bör inte tas ut alls på egna anläggningar, oavsett storlek, som används för att producerar el för fastighetens egna bruk, säger Ulrika Hansson och fortsätter:

– För att snabba på omställningen behöver skattesystemet stötta, inte hindra investeringar i förnybar energi. Fastighetsägare som vill producera egen el ska ha rimliga och förutsägbara villkor, så att vi kan ta vara på potentialen i våra fastigheter och bygga ut den förnybara elproduktion.

Här kan du läsa Fastighetsägarnas remissyttrande.