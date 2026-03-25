Einar Mattsson går nu in som initiativpartner till Samhällsmatchen och kommer att stötta initiativet “Anställning av unga vuxna”. Målet är att kombinera resurser, kunskap och engagemang för att stärka ungas aktivering och inkludering.

– Den första raden på CV:t är ovärderlig. Det tillsammans med jobbcoachingen ger en stabil grund att stå på vare sig man tar sig vidare i arbetslivet eller väljer att studera. Det är långsiktigt på riktigt och rimmar väl med Einar Mattssons värderingar, säger Martin Fors, Fastighetschef på Einar Mattsson.

[ Annons ]

Genom partnerskapet ansluter sig Einar Mattsson till Samhällsmatchens nätverk av näringslivsaktörer som tillsammans bidrar till ungas inkludering och hälsa. Partnerna bidrar bland annat till bättre förutsättningar för lokala initiativ som når unga i bostadsområdet. Samhällsmatchen är Hammarby Fotbolls övergripande samlingsnamn för klubbens sociala hållbarhetsarbete, med syfte att skapa positiv förändring utanför fotbollsplanen