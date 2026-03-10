Byggföretagen presenterar en ny reformagenda med förslag som ska stärka Sveriges konkurrenskraft, öka byggtakten och förbättra branschens förutsättningar. Organisationen pekar på att produktivitet och tillväxt i Sverige har tappat tempo och menar att bygg- och anläggningssektorn kan bidra till att vända utvecklingen.

– Bygg- och anläggningsbranschens potential är större än vad dagens politik tillåter. Politiska beslutsfattare, på alla nivåer och i alla partier, behöver skapa förutsättningarna som krävs för att vi ska frigöra branschens fulla potential, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Agendan lyfter fyra prioriterade områden. Det handlar bland annat om snabbare och mer enhetliga tillståndsprocesser samt åtgärder mot kommunala särkrav för att öka byggtakten och minska utsläppen. Organisationen vill också se reformer som gör det lättare att bygga fler bostäder på kortare tid och att fler ska kunna efterfråga dem, exempelvis genom förändrade amorteringskrav och friare hyressättning i nyproduktion.

Andra förslag rör en attraktiv, sund och säker arbetsmarknad, med skärpta insatser mot arbetslivskriminalitet och bättre kompetensmatchning, samt åtgärder för att stärka samhällets beredskap, bland annat ett särskilt kansli för byggnads- och reparationsberedskap.