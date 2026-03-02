Antalet företagskonkurser minskade med 12 procent i februari jämfört med samma månad i fjol, det enligt färsk statistik från UC. Inom byggbranschen var nedgången 2 procent, medan detaljhandeln ökade med 4 procent. Antalet nystartade bolag steg samtidigt med 15 procent.

Ser man till årets två första månader minskade konkurserna inom bygg med 8 procent jämfört med motsvarande period i fjol, och med 19 procent jämfört med samma period 2024. Byggsektorns indikator pekar också uppåt, bland annat till följd av mer expansiva anställningsplaner och en något mindre negativ syn på orderläget.

Samtidigt präglas byggbranschen av osäkerhet. Efter att tillfälliga förändringar i ROT-avdraget under 2025 fungerat som en kortsiktig stimulans är avdraget nu tillbaka på ordinarie nivå. I kombination med skärpta belåningsregler riskerar det att dämpa renoveringsmarknaden ytterligare.

– Byggbranschen är en av de mest räntekänsliga sektorerna i den svenska ekonomin. Även om vi ser tecken på en generell stabilisering i konkursutvecklingen är det fortfarande för tidigt att tala om en tydlig vändning för byggbranschen i stort, säger Amanda Aldestam, analytiker på UC.

Inflationen sjönk till 2 procent i januari enligt SCB, i linje med Riksbankens mål. Det ökar sannolikheten för räntesänkningar senare under året, även om geopolitisk osäkerhet kan påverka utvecklingen.

Amanda Aldestam menar att den fallande inflationen är en viktig signal om att ekonomin rör sig mot en mer stabil fas. Lägre räntetryck förbättrar förutsättningarna för företag, särskilt i räntekänsliga branscher, och kan på sikt bidra till att dämpa konkursnivåerna.

– Vi ser redan tecken på att återhämtningen försiktigt påbörjats, men utvecklingen är fortsatt beroende av att efterfrågan och tillväxten fortsätter att ta fart, säger hon.