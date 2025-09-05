Bostadsrättspriserna i Sverige sjönk med 0,3 procent i augusti, enligt färska siffror från Svensk Mäklarstatistik. Det är en något avvikande bild jämfört med SBAB:s senaste rapport, som i stället konstaterar en uppgång.

I landets storstadsregioner låg priserna i stort sett stilla. I såväl Storgöteborg som i centrala delar av Stockholm och Göteborg noterades inga större prisförändringar, medan priserna i Storstockholm sjönk med drygt en procent.

Stormalmö utmärkte sig som den enda storstadsregion där bostadsrättspriserna steg under augusti, med en uppgång på knappt en procent. Samtidigt föll priserna i centrala Malmö med ungefär lika mycket.

Samtidigt syns en ljusning på marknaden sett till antalet affärer. För första gången sedan maj ökar nu bostadsrättsförsäljningarna jämfört med samma period i fjol. Men det oroliga omvärldsläget fortsätter att påverka svenska köpare, menar Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

– De lägre räntorna blåser nytt liv i bostadsmarknaden och vi ser att antalet bostadsaffärer ökar successivt. Samtidigt gör det rekordhöga utbudet och det faktum att många svenskar känner oro för både världsläget och den egna ekonomin att priserna hålls tillbaka, säger Marcus Svanberg.

Han bedömer att prisfallet nu närmar sig sitt slut, och att marknaden står inför ett trendbrott.

– Lägre räntor, reallöneökningar och skattesänkningar ger hushållen mer svängrum och gör att fler kan byta bostad efter behov. Vi bedömer att hösten blir början på en period med betydligt fler affärer och en bostadsmarknad som återfår framtidstron, säger Marcus Svanberg.