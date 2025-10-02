I september steg bostadspriserna i Sverige med 0,3 procent. Justerat för säsongsmönster och tillfälliga effekter var uppgången 0,5 procent. Lägenhetspriserna ökade med 0,7 procent, mest i norra Sverige. Samtidigt sjönk priserna i två av sex regioner, som mest i mellersta Sverige. Det visar SBAB:s senaste Booli Housing Price Index.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, konstaterar att bostadspriserna steg ovanligt mycket i september och menar att det finns tecken på en växande optimism – förutsatt att utvecklingen håller i sig.

– Man ska vara försiktig med att dra alltför långgående slutsatser från enskilda månadssiffror. Får vi se en starkare utveckling än normalt även nästa månad, kan det möjligen vara ett tecken på att framtidstron ökat lite hos bostadsköparna. Rimligen borde det också finnas ett visst uppdämt behov av att byta bostad efter en lång period av betydligt trögare omsättning än normalt, särskilt på lägenhetssidan, säger han.

Trots uppgången i september håller SBAB fast vid sin prognos om i stort sett oförändrade eller svagt stigande bostadspriser för hela 2025.

– Skulle vi få en starkare prisutveckling än väntat även i oktober så kanske vi får tänka om. Men det återstår att se, säger Robert Boije.