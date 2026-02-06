Priserna på bostadsrätter minskade med 0,3 procent medan villapriserna minskade med 0,2 procent under årets första månad. Sett till helåret fortsätter de ligga på låga nivåer. De senaste 12 månaderna har priserna på såväl bostadsrätter som villor har ökat 0,6 procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

– Marknaden ser ut att tina upp. Prisrörelserna var i linje med säsongsmönstret små i januari, men vår senaste marknadsrapport visar att avståndet mellan säljarnas förväntningar och köparnas betalningsvilja minskar tydligt. Det är ofta ett tidigt tecken på att fler affärer kommer till avslut framåt, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

I Storstockholm minskade priserna på bostadsrätter med 0,5 procent, medan de ökade med runt 0,5 procent i Storgöteborg och i Stormalmö. Priserna i centrala Stockholm och Malmö var nära oförändrade medan de ökade med 1 procent i centrala Göteborg.

Priserna på villor i Storstockholm och Storgöteborg ökade med 0,6 procent respektive drygt 1 procent medan de minskade med drygt 1 procent i Stormalmö.

Totalt såldes 11 300 bostäder under januari, en minskning med 6 jämfört med samma period förra året. Av dessa var 8 100 bostadsrätter och 3 200 villor.

Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån, menar att de sett ett skifte på marknaden i januari som inte återspeglas i prisstatistiken än.

– Det är bättre tryck och balans mellan utbud och efterfrågan. Återhämtningen är tydligast i Stockholm med fler besökare på visningar och generellt snabbare avslut. Efterfrågan på mindre lägenheter är dock fortfarande svagare, vilket kan bero på att vissa inväntar de nya bolånereglerna, säger Ulrica Hedman.

Marcus Svanberg, VD på LF Fastighetsförmedling, påpekar att Trumptullhot och börsfall sänkte bostadsköparnas humör i januari, vilket gör att året fått en lite trevande start.

– Dessutom väntar många köpare på lättnaderna i amorteringskraven som kommer på plats den 1 april. Men hushållens ekonomi är på väg åt rätt håll och vi räknar med att allt fler gör verklighet av sina flyttplaner framöver även om omvärldsläget fortsätter att vara osäkert, säger Marcus Svanberg.