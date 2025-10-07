På riksnivå ökade priserna på bostadsrätter med 1,1 procent, medan villapriserna sjönk marginellt med 0,1 procent. Årstakten, alltså prisutvecklingen de senaste 12 månaderna, är nu nere på +0,2 procent för bostadsrätter och -0,2 procent för villor.

För bostadsrätter noterades störst prisökning i Storstockholm, där bostadsrättspriserna steg med drygt 2 procent, delvis på grund av en ökad andel försäljningar i innerstaden. I centrala Stockholm ökade priserna med nästan 1 procent. I Storgöteborg och Stormalmö föll priserna med nästan 1 procent.

På årsbasis visar centrala Stockholm starkast utveckling med en uppgång på 2,6 procent. I övriga storstadsområden är priserna relativt oförändrade, förutom i Stormalmö där priserna ökat med 1,5 procent.

Villapriserna var i princip oförändrade i Storstockholm och Stormalmö, men sjönk med 0,8 procent i Storgöteborg. På årsbasis noterades oförändrade priser i storstadsområdena med undantag för Stormalmö där det ökat med 1,5 procent.

Totalt såldes 41 700 bostäder under det tredje kvartalet 2025, en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året. Hittills i år har 127 000 bostäder sålts, en ökning med 4 procent jämfört med 2024.