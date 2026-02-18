Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,5 procent mellan december och januari enligt Prognoscentrets Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet ökade med 0,3 procent, samtidigt ökade övrigt byggande med 2,2 procent.

Under en 12 månaders period har indikatorn ökat med drygt 21 procent.

– 2026 har inletts med ökade byggstarter. Den generella investeringsnivån i svensk ekonomi har tagit fart och det speglas i projekten på lokalbyggnadssidan. Vad gäller bostäder är situationen fortsatt trögare. En återhämtningsperiod under slutet av förra året har mattats av, med vissa regionala variationer. Det finns samtidigt flera projekt framöver som kan bidra till att öka byggstarterna under våren, säger Ludvig Uggla, senior ekonom på Prognoscentret.

Prognoscentrets månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur.