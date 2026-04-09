Från och med den här veckan kan de 1,8 miljoner användarna av 112-appen se var den närmaste hjärtstartaren finns. Det är data från Hjärtstartarregistret som nu integreras i appen, ett steg som förväntas kunna rädda fler liv vid hjärtstopp.

– Ju fler som anmäler innehav av en hjärtstartare till Hjärtstartarregistret, ju bättre kommer karttäckningen att bli och överlevnadsgraden för drabbade att förbättras, säger Bodil Berggren, generalsekreterare på HLR-rådet i ett pressmeddelandet.

Thomas Hermansson, ansvarig på Sveriges Hjärtstartarregister, välkomnar nyheten.

– Hjärtstartare som ska registreras är de som är tillgängliga för utomstående dygnet runt eller delar av dygnet. Till exempel ett kontor med en hjärtstartare som är bemannat 8–17, ska registreras mellan 8–17 i appen, säger Thomas Hermansson.

Han rekommenderar dock att alla hjärtstartare placeras tillgängliga dygnet runt, vid behov i vädersäkrade skåp, så att vem som helst kan använda dem i ett nödläge.

– Det är då de gör nytta. Är hjärtstartaren inte tillgänglig för utomstående, eller om innehavaren inte kan specificera exakta tider den finns tillgänglig, ska den inte heller registreras, säger Thomas Hermansson.

En önskan från Hjärtstartarregistret är att fastighetsägare utrustar sina fastigheter med vädersäkrade skåp med hjärtstartare, och på så vis bidrar till att fler enheter kan registreras och synas i appen.