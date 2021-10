Kreativ inspiration i kristid – för den som vågar

Tillsammans med journalisten Jan Gradvall har futurologen Magnus Lindkvist skrivit boken Kreativ friktion: handbok för nytänkande. Här pratar vi om fastighetsbranschens behov och möjligheter till innovation.

Restriktionerna har släppt och livet börjar återgå till det normala. Men fortfarande råder det osäkerhet kring framtiden för kontor och handel.

Föreläsaren, trendspanaren och futurologen Magnus Lindkvist använder uttrycket ”retail sanity but wholesale madness” när han ska beskriva läget i fastighetsbranschen. Alltså att man mycket väl förstår detaljerna, men har svårt att ta till sig helhetsbilden.

– Jag tror att krisen är väl dold av att det just nu finns så mycket billiga pengar i omlopp. Men när de väl tar slut kommer svagheterna att vara betydligt större än vad fastighetsbranschen själva vill kännas vid.

Men att slungas ut från det gamla och bekanta till en helt ny värld skapar också utrymme för kreativitet och innovation. Tillsammans med journalisten Jan Gradvall har Magnus Lindkvist skrivit boken Kreativ friktion: handbok för nytänkande. Där vill de visa att kreativitet inte är någonting mystiskt, hur ett lateralt tänkande, alltså hur ett otraditionellt angreppsätt kan ge enkla och oväntade lösningar på svåra problem.

– Pandemin har varit ungefär som att åka tåg genom en skog och plötsligt se något skymta mellan träden. Så fort man tittar dit så försvinner det. Vi börjar ana att något väldigt stort är på gång, men vet inte exakt vad, säger Magnus Lindkvist.

Det handlar om en insikt – och förnekelse, lägger Magnus Lindkvist till, kring att vi behöver förändra hur vi transporterar och köper mat och andra varor. Och såklart kontoren:

– Kontor är egentligen en avstjälpningsplats från industrialismens linda. Från början var fabriken det centrala. Men sen försvann den och kvar var bara övervakningsdelen. Det är oklart vad vi egentligen ska göra där nu och hur det ska värderas. Ska vi mäta antalet möten vi har haft? Antal powerpointbilder vi producerat? Det finns en insikt att vi behöver förändra detta, resonerar Magnus Lindkvist.

I boken kallar Magnus Lindkvist och Jan Gradvall det för ett år noll – alltså då man slungas ut från det gamla invanda till en ny värld. En ny värld som också rymmer helt nya möjligheter för den som insett de nya spelreglerna.

– Men jag tror att år noll sannolikt ligger tio år framåt i tiden för fastighetsbranschen. Det skyms och fördröjs idag, som sagt, av väldigt mycket billiga pengar, säger Magnus Lindkvist.

Han verkar rätt skeptisk till att någon i branschen faktiskt kommer vara den som står för det nya kreativa.

– Ett system kan aldrig förstå sig själv inifrån. Det var inte Mega Skivakademien som uppfann Spotify, det var inte Handelsbanken som uppfann bitcoin, det var inte taxi som uppfann Uber. De flesta branscher sitter på ärvda svar och lösningar som man skyfflar vidare för att det är för obekvämt att utmana och bygga om. Därför tror jag att de riktigt spännande modellerna för en framtida fastighetsbransch kommer att komma utifrån, säger Magnus Lindkvist.

Men för den som ändå tror sig ha vilja och förmåga att tänka nytt är här tre exempel från boken som kan inspirera och göra det lite mindre otryggt att våga vara vilse:

Frank Sinatras år noll.

Sinatras absoluta lågpunkt utspelades i Finspång 1953, där han förkyld framträdde inför en missnöjd östgötsk publik. Det såg ut som att storhetstiden var över. Tonårspubliken hade hittat andra idoler. Men det var i denna mörka period den artist vi nu förknippar med hans storhetstid skapades. ”Går man tillbaka i världshistorien upptäcker man hur ofta katastrofer skapar en pånyttfödelse”, skriver Gradvall och Lindkvist.

Räds inte Kansasögonblicket.

”Toto, I have a feeling we’re not in Kansas anymore,” säger Dorothy till sin hund när filmen Trollkarlen från Oz övergår från svartvitt till färg och allt är annorlunda. På samma sätt stannade allt upp och spelplanen förändras radikalt när pandemin slog till under våren 2020. Men det plötsliga och oväntade kan ha positiva effekter, som att vi skärper oss och upptäcker vad vi annars hade missat.

Våga utforska världen utanför ramarna.

– Företag som är framgångsrika har en tendens att bli inåtvända. Vi kallar det för implosiv gravitation, man nästan förgör sig själv till slut, säger Magnus Lindkvist. I boken tar de Prince, Madonna och Michael Jackson till hjälp för att visa att det bästa rådet till någon som försöker skapa något nytt är att titta på sina förebilder och stjäla så mycket man kan.