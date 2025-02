Hundar och illrar i tjänst hos bostadsbolag

Råttbeståndet har ökat markant på flera håll i landet. I Södra Stockholm testar Einar Mattsson en ny och giftfri metod – illrar och hundar driver bort de oönskade skadedjuren.

Statistik från Anticimex pekar på att råttproblemen i Sverige växer. Under 2024 fångade Anticimex 1 076 148 råttor, en ökning på fem procent jämfört med 2023.

I januari skrev Fastighetstidningen om hur Anticimex utökat sitt arbete mot råttor, men även fastighetsägare jobbar för att hålla sina fastigheter fria från skadedjuren.

I Stockholms söderort arbetar flera fastighetsägare, inklusive Einar Mattsson, aktivt för att minska antalet råttor i området. Den mest effektiva metoden är att fastighetsägarna samarbetar och genomför åtgärder samtidigt, så att råttorna inte flyttar mellan fastigheterna.

I det arbetet har bostadsbolaget Einar Mattsson valt att testa en ny strategi där man nvänder illrar och hundar för att skrämma bort skadedjuren, ett giftfritt sätt att hantera problemet.

Mona Ghalayini, som driver företaget Quality Detection Dogs Sweden AB, har anlitats för uppdraget. Hon har tillstånd att utföra jakt på råttor med hjälp av hundarna och använder även sina hundar för att hitta vägglöss.

– Hundarna hjälper oss att hitta aktiva råtthål. Ser vi att det är många hål på en begränsad yta så kan vi släppa ner illrarna i hålorna. Illrarna jagar då ut råttorna till hundarna som väntar. Hundarna fångar och avlivar råttorna på några få sekunder. Ett naturligt och mer humant sätt att bekämpa råttor om man jämför med råttgift, säger Mona Ghalayini.

I den egna förvaltningen hanteras alltså inte hundar och illrar. Men Einar Mattsons personal vidtar flera åtgärder för att minska råttorna. I rabatterna byts jorden ut mot en blandning av kolmakadam, kompost och biokol. Detta gör att råttornas gångar kollapsar när de försöker bygga. Makadam läggs också närmast fasaderna för att skapa öppna ytor som råttor ogillar.

Ledningarna under husen är isolerade och täta för att förhindra att råttorna använder dem som ingång. Bakom ventilationsgallren finns finmaskiga nät, även på de högre ventilerna, för att hindra råttorna från att klättra in.

Det är klokt att sätta in insatserna nu. Under vintern föds färre råttor än under de varmare månaderna, trots att deras dräktighetsperiod bara är två månader. Undanröjer man antalet råttor i beståndet redan under tidig våren, blir råttkolonin mindre under sommaren.

Att få det råttfritt kräver samarbete. Det gäller att hyresgäster parallellt med fastighetsägarinsatserna undviker att lämna matrester på gården, att inte ha fågelmat som sprids från balkongen ner på backen och att slänga soporna rätt. Då minskar sannolikheten att råttorna trivs.

Är tillgången till mat stor ökar råttorna snabbt i antal. Tidigare intervjuad i Fastighetstidningen berättade Magnus Rosenholm, skadedjursexpert på Anticimex, att kraven om separata matavfallsinsamlingar som tillkom 2024 kan skapa problem.

– Vi kan inte koppla det till någon exakt statistik, men det kommer absolut på sikt kunna påverka antalet råttor som känner av lukten och tycker det blir attraktivt att ta sig upp mot till exempel en innergård. Då kommer den också leta efter en boplats i närheten, speciellt när det bli varmare framåt våren och lukten förstärks, förklarade Magnus Rosenholm.