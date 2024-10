Betongens mjuka utmaningar

Atrium Ljungberg inledde nyligen ett samarbete med Consolis Strängbetong kring klimatsmart byggande. Under produktionen av cement frigörs stora mängder koldioxid, vilket är svårt att undvika.

Kommer betongbyggande verkligen att kunna bli klimatneutralt, Stefan Ohlsson, vd Consolis Strängbetong?

– Absolut! Men för att nå hela vägen fram krävs insatser från både betong- och cementindustrin, och utvecklingen på cementsidan tar längre tid. Kanske för att det är mer tekniskt utmanade. Men vi börjar se en del framsteg.

Till exempel?

– Just nu genomförs satsningar där man fångar in koldioxiden från cementproduktionen och förvarar den under Nordsjön. Men tekniken är ännu inte redo att skalas upp för bred produktion. Det sker även framsteg inom stålindustrin, där vi ser klimatförbättrad armering.

Men här och nu handlar det främst om att utforma själva betongprodukterna smartare?

– Ja, i form av slankare konstruktioner som kräver mindre betong och att använda rätt betong på rätt plats. Det vill säga att inte ha högre klassad betong för tillämpningar där man inte behöver det. Och hitta sätt för att minska andelen cement.

Och när vi pratar klimatsmart, hur stor del spelar transporterna in?

– Det är en mindre andel, inte alls på samma nivå som cementen. Beroende på projekt rör det sig omkring fem till tio procent. Fördelen med transporterna är att de klimatsmarta åtgärderna är rättframma, i form av klimatförbättrade drivmedel, elektrifiering och lastoptimering.

Att däremot återbruka hela betongkonstruktioner för nya konstruktioner, då finns det utmaningar.

Återbruk då, kan det bli bättre?

– Det är knepigt. Om man pratar om återvinning, det vill säga att man krossar betongen och återanvänder den som material, så gör vi redan det. Men att däremot återbruka hela betongkonstruktioner för nya konstruktioner, då finns det utmaningar.

Vilka är utmaningarna?

– Främst är det en teknisk utmaning att kunna garantera bärigheten och kvaliteten. Däremot ser jag en stor möjlighet i att redan från början tänka återbruk i nya konstruktioner, att de olika delarna konstrueras på så vis att de i framtiden ska kunna monteras ner och återbrukas. Det har vi gjort i ett av parkeringshusen vid Arlanda flygplats till exempel.