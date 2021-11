Aktivt kontorskoncept flyttar in i Barkarby

Med en grundtanke att uppmuntra en aktiv livsstil har ALM Equity och Tengbom rott hem markanvisningsvinsten för 13 000 kvadratmeter miljöcertifierat kontor i Barkarby i Järfälla.

2023 tas första spadtaget till Kvarter 5, placerat intill det framtida torget och tunnelbanestationen i Veddesta. Där kommer 13 000 kvadratmeter kontor och kommersiell verksamhet att byggas. I ett nära samarbete mellan fastighetsutvecklaren ALM Equity och arkitektfirman Tengbom togs ett tydligt koncept fram för kontorshuset och kvarteret. Tanken är att organisationer och företag som prioriterar en aktiv och hälsosam livsstil med närhet till bra kommunikationer ska lockas av konceptet.

– Vi hade många olika idéer som vi diskuterade innan vi landade i förslaget och vi är just nu tidigt i processen och projektet kommer utvecklas vidare. Det som var tydligt från början var att vi skulle fokusera på den aktiva livsstilen och människors välbefinnande, säger Stefan Rydin, ansvarig arkitekt hos Tengbom.

[ Annons ]

– Tack vare ett väldigt nära och kreativt samarbete med ALM Equity kunde vi göra ett hus som sticker ut men ändå passar in. Ett hus och en arbetsplats som på sikt kan bli en inspirerande mötesplats, som håller ihop kvarteret och som på riktigt uppmuntrar människor och arbetsgivare till en hälsosam livsstil.

Tanken är att huset, torget och parken ska flyta in i varandra, där den ljusa och luftiga bottenvåningen omringas av fasader med glaspartier som kan öppnas upp för att bjuda in de såväl de omkringliggande aktiviteterna som de förbipasserande människorna in i byggnaden. De tre takterrasserna ger en milsvid utsikt över staden, och längs med en av fasaderna löper en klättervägg. I huset finns också gym, coworking-ytor, kafé och en restaurang.