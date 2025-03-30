I takt med att bygg- och fastighetsbranschen utvecklas, förändras också de tekniker vi använder. De senaste tio åren har det hänt otroligt mycket. Men utbildningen har inte hängt med. Ett tydligt exempel är att relining, som i dag är standardmetod vid avloppsrenovering, fortfarande inte finns med i gymnasieskolans VVS-program. Det är inte bara förvånande, utan också ett problem.

Relining är i dag den främsta lösningen inom både offentlig och privat sektor. När kommuner, regioner och andra stora beställare upphandlar avloppsrenovering är det nästan uteslutande relining som efterfrågas. Skälen är tydliga: metoden är snabb, resurssnål, kostnadseffektiv och innebär betydligt mindre klimatpåverkan än traditionell rivning och byte av rör.

Trots detta förutsätts det att företag själva ska internutbilda nyanställda i metoden – en process som tar upp till ett år och kostar både tid och pengar. Det är ineffektivt, och dessutom riskabelt. Utan en gemensam branschstandard för utbildning öppnas dörren för oseriösa aktörer och felaktigt utförda arbeten.

För VVS-elever innebär dagens utbildning att man inte rustas för den verklighet som väntar efter examen. Relining är inte en nisch – det är branschpraxis. Att inte inkludera det i utbildningen innebär att vi sänder ut elever med en kompetensprofil som är föråldrad redan första dagen på jobbet.

Samtidigt är behovet av arbetskraft skriande. Branschen behöver fler, men det saknas utbildad personal. Att i det läget inte erbjuda relevant kompetens i gymnasieskolan är ett slöseri som leder till en onödigt trög kompetensförsörjning, vilket i förlängningen också blir ett lönsamhetsproblem – både för enskilda företag och för samhället.

Att införa relining som en naturlig del av VVS-programmet skulle bidra till en jämn kompetensnivå i hela landet, säkra arbetsmiljörutiner och höja kvaliteten på det arbete som utförs. Det skulle också skapa trygghet för beställare, både i offentlig och privat sektor.

Vi behöver en modern utbildning som matchar branschens behov. Ett steg i rätt riktning har tagits genom en ny YKB-utbildning för relining – men det räcker inte. Kompetensen måste in redan från början, i den grundläggande yrkesutbildningen.

Det är hög tid att utbildningsplanerna för VVS-programmet uppdateras. Utbildningen måste spegla den verklighet som möter eleverna efter studenten – annars riskerar vi att bromsa en hel bransch.

Niklas Knight, vd, och Roger Vikström, affärsutveckling, Swoosh