Skillnaderna i förutsättningar för företagande mellan Sveriges glesbefolkade och tätbefolkade kommuner fortsätter att öka. Det visar Småföretagarnas Riksförbunds årliga sammanställning över det lokala företagsklimatet i landets kommuner.



Även om rapporten inte går in på specifika branscher pekar Caroline Szyber, vice ordförande Småföretagarnas Riksförbund, på att fastighetssektorn har det extra tufft.



– Särskilt de mindre aktörerna vittnar om flera utmaningar. En av de största är att det finns fler tomma lokaler än tidigare. Konsekvensen av en ökad vakansgrad är att värdet minskar på fastigheterna. När det blir fler tomma lokaler i stadskärnorna, är det också en stor risk att kriminaliteten ökar och att stadskärnorna blir mer otrygga att vistas i, säger hon.



Samtidigt märker Caroline Szyber hur städerna alltmer förändras.



– I många fall byggs nya centrum utanför städerna, vilket påverkar handeln i de gamla centrumen. Det här är något många uttrycker oro över, särskilt på mindre orter där man verkligen vill ha en levande stadskärna.



Vilket ansvar har fastighetsägare för att underlätta för det lokala näringslivet?

– Min bild är att många fastighetsägare är måna om det lokala företagandet och försöker hitta lösningar när hyrorna blir höga. Om till exempel en frisörsalong stänger på en mindre ort är det inte säkert att något nytt öppnar där. Samtidigt får man inte glömma att även fastighetsägare är företagare.

Utöver ökade vakanser lyfter många fastighetsbolag även de höjda taxorna och avgifterna som en av de största utmaningarna just nu, beskriver Caroline Szyber.

– Frågan diskuteras flitigt, inte minst i samband med den årliga Nils Holgersson-rapporten. Ökningar på upp till 60 procent på kort tid är inte rimligt. Och det håller inte att som kommun hänvisa till att man inte höjt på väldigt länge, inte när nivåerna nu är så här extrema.



Glesbyggdskommuner har tidigare kunnat väga upp utmaningar som en äldre befolkning med god service till de lokala företagen – men nu minskar även den fördelen, visar rapporten.

– De kommuner som stöttar och uppmuntrar företagare lokalt har mycket att vinna. Det är viktigt att inte glömma att även om man ordnar frukostmöten för företagare så kommer en bygglovsansökan som tar alltför lång tid i slutändan ge en sämre bild av den lokala servicen. All kommunal verksamhet räknas, så kommuner som vill stärka det lokala näringslivet måste tänka lokal service och näringsliv brett, säger Caroline Szyber.



Parametrar som ingår i Småföretagarnas Riksförbunds sammanställning är bland annat lokal marknad, företagens överlevnadsgrad, trygghet, den kommunala näringspolitiken, skolsystemets kompetensförsörjning samt omfattningen av skatter och bidrag. Årets lista toppas av Danderyd kommun, följt av Kungsbacka kommun och Vellinge kommun.