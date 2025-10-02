E-handeln fortsätter att växa och förväntas utgöra mellan 24 och 29 procent av den totala detaljhandelns försäljning fram till 2035. Enligt Svensk Handels rapport ”Läget i handeln” innebär detta en kraftig ökning från dagens 15 procent.

Trots den växande betydelsen av e-handel spås den fysiska butiken fortfarande ha en central roll i den svenska handeln. Detta beror på att allt fler e-handelsföretag nu väljer att etablera fysiska butiker.

[ Annons ]

– Handeln kommer alltid att finnas där människor rör sig. Det är inte förvånande att e-handeln fortsätter att utvecklas och blir en allt viktigare del av den svenska handeln. Men det betyder inte att den fysiska butikens roll minskar. Tvärtom tror vi att framtidens handel präglas av en stark närvaro såväl i städer och handelsplatser som online, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert på Svensk Handel, menar att dagens digitala köpresa oftast börjar online, men poängterar att kunderna har möjlighet att slutföra sina köp både digitalt och i den fysiska butiken beroende på deras situation och behov. För att möta denna förändring utvecklar affärsverksamheter nya affärsmodeller som inkluderar både digitala och fysiska kanaler.

– Den fysiska butiken blir alltmer en plats där gemenskap byggs med kunderna. Tidigare renodlade e-handelsföretag ser nu värdet i att ha fysiska butiker för att komma närmare sina kunder, säger Elisabet Elmsäter Vegsö.

[ Annons ]

Trots den fysiska butikens strategiska betydelse står många butiker idag inför ekonomiska utmaningar. Enligt Elisabet Elmsäter Vegsö handlar det inte om brist på efterfrågan på fysiska butiker, utan om höga kostnader, vilket leder till flera tomma butikslokaler i stadsområden.

Hon menar att Svensk Handel i grunden är nöjda med det befintliga systemet för marknadshyror, men att hyrorna i många delar av landet är orimligt höga eftersom regelverket för marknadshyror inte efterlevs, något de vill se ändring på.

– Om vi kan få hyrorna till en nivå som faktiskt speglar efterfrågan och tillgången på lokaler, skulle de ekonomiska bekymren kring butikslokaler minska kraftigt, säger Elisabet Elmsäter Vegsö.