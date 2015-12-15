Studien tar sin utgångspunkt i två nästintill identiska flerbostadshus som Sveafastigheter ska bygga, ett med trästomme och ett med betongstomme.

Med studien Trä vs betong vill Sveafastigheter få ett bredare perspektiv på hållbarhet vid val av stommaterial. Studien består av fem delar. I den första delen som nyss släppts, adderas fler miljöverkanskategorier till livscykelberäkning av stomme.

– Vi i bygg- och fastighetsbranschen beräknar framför allt koldioxidutsläpp, men andra miljöverkanskategorier, som biodiversitet, har generellt inte beräknats vid nybyggnation. Då utarmningen av biodiversitet är en av de mest akuta frågorna för planeten behöver vi addera det till våra analyser vid val av byggmaterial, säger Patrik Schön, byggchef, Sveafastigheter.

I andra branscher finns det etablerade metoder för att kvantitativt mäta effekterna på biodiversitet, men inte inom bygg- och fastighetsbranschen – förrän nu. I första delen har Plant, ett mjukvarubolag som gör klimatberäkningar åt bygg- och fastighetsbranschen, tillsammans med Chalmers inkluderat fler miljöpåverkanskategorier.

– Vi har nu mätt byggmaterialens påverkan på biodiversiteten med svenska markdata tillsammans med fler miljöpåverkanskategorier för att få en större förståelse för helheten. Jag tror vi är först ut på marknaden med det, säger Astrid Berglund, rapportförfattare och hållbarhetsstrateg på Plant.

Bostadsbolag har ofta fokuserat på att öka den biologiska mångfalden i förvaltningsskedet, bland annat genom ängsplanteringar och insektshotell. Vid de tillfällen byggmaterialets påverkan på biodiversitet studerats har det begränsats till markanvändningen vid materialutvinningen.

– Med hjälp av LCA-modellen ReCiPe tar vi med fler parametrar än enbart markanvändningen. Då får vi en mer heltäckande bild av dagens mest använda material och ett helt nytt resultat. Vi på Plant genomför nu livscykelanalys av biodiversitet och kommer även inkludera det i vår mjukvara, så att byggnader kan designas och optimeras utifrån påverkan på biodiversiteten, säger Astrid Berglund.

Andra delen av studien Trä vs betong författas av IVL Svenska Miljöinstitutet med fokus på metodutveckling och fördjupningsstudie om biodiversitet. Den publiceras senare under 2025. I den undersökningen kommer Sveafastigheter även att titta närmare på skillnaderna beroende på skogsbruksmetoder. Det vill säga om man använder sig av ung eller gammal skog.

I senare delar görs undersökning av arbetsplatsmiljön på respektive byggarbetsplats, livscykelanalys från de färdigbyggda husen samt undersökning av hyresgästers trivsel i de två husen. Det samlade resultatet är menat att bidra till att bygg- och fastighetsbranschen kan göra mer initierade val.