Regeringen presenterade under tisdagen tre olika lagrådsremisser som ska förenkla regelverken på bygg- och bostadsmarknaden. På Tidösamarbetets presskonferens lanserade bostadsminister Andreas Carlson (Kd) dem som en del i ett led av förenklingar som ska bidra till en bättre fungerande bostadsmarknad och ett större utbud.

Det handlar om åtgärder för en mer effektiv och säker byggprocess, åtgärder för att möta den akuta platsbristen inom Kriminalvården och förenklade regler vid ändring av byggnader. Det är förmodligen den sista som kommer ha störst praktisk innebörd för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Innehållet i den lagrådsremiss regeringen nu går vidare bygger på det uppdrag Boverket fick i oktober 2024 att lämna förslag som kan minska kostnaderna vid ändring, ombyggnad och omvandling av byggnader för att möjliggöra ett betydligt bättre nyttjande av det befintliga byggnadsbeståndet. Nu gör man en rad förtydliganden och förenklingar i plan- och. Från branschhåll har det länge påpekats hur reglerna upplevs som otydliga och svårtolkade, med olika kommunala tolkningar och omfattande följdkrav som lett till fördyrade projekt, försenade beslut och att ombyggnader inte blivit av.

– Vi ser att vi behöver använda det befintliga beståndet betydligt mer effektivt. Men idag är regelverket sådant att det ofta ställs nyproduktionskrav när man ska göra renoveringar eller ombyggnationer, sa Andreas Carlson.

Han pekade på hur dagens regelverk i många fall innebär att man tvingas uppfylla nyproduktionskrav när man ska göra renoveringar eller ombyggnationer. Nu införs en ny anpassningsgrund: resurshushållning. Andreas Carlson gav ett exempel.

– Dörrar som håller god klass, men inte nyproduktionsstandard, ska inte behöva rivas ut bara för att de inte lever upp till den absolut senaste brandklassificeringen men är i god klass i övrigt. Den typen av exempel gör att vi får bort kostnadsdrivande faktorer som idag är ett problem.

I remissvaren har det uttryckts farhågor att lättnader i krav på tillgänglighet, exempelvis slopade hisskrav vid vindsombyggnad, skulle kunna leda till retroaktiva krav på anpassningsåtgärder. Något Andreas Carlson inte ser som ett hinder.

– Det finns ett regelverk för bostadsanpassningsstöd, och det är delvis en annan fråga. Men den som flyttar in vet ju förutsättningarna, samtidigt som det finns gott om tillgänglighetsanpassade bostäder på marknaden. Därför menar vi att, med tanke på att dessa bostäder inte hade blivit av annars, att det är ett bättre sätt att nyttja befintligt bestånd, sa Andreas Carlson.

Det är i en lagrådsremiss som är efterlängtad av Fastighetsägarna.

– Dagens regelverk har i många fall varit kostnadsdrivande och i praktiken hindrat möjligheterna att nyttja befintligt fastighetsbestånd mer effektivt, säger Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Hon menar att förutsägbara och proportionerliga regler är avgörande för att möjliggöra både renoveringar och omvandlingar i den takt som behövs.

– Att regeringen nu går vidare med lättnader som ökar förutsägbarheten och minskar oproportionerliga krav är både efterlängtat och mycket välkommet. Det skapar bättre förutsättningar att ta tillvara det befintliga byggnadsbeståndet och att få fram fler bostäder och andra förändringar på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, säger Anna Thureson.