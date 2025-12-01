Den svenska julen förknippas ofta med snötyngda granar och röda stugor – gärna i illustratören Jenny Nyströms klassiska tappning. Men för många är julen i högsta grad urban. Faktum är att den ultimata julupplevelsen lika gärna kan utspela sig i stadskärnan.

I Fastighetstidningens julkalender vill vi därför lyfta fram den urbana julen – som en fortsättning på vår artikelserie om stadsutveckling. Vi har bett några av dem som medverkade i serien att dela med sig av sina julupplevelser och tips. Först ut är Björn Bergman, före detta vd på Svenska Stadskärnor och näringslivsdirektör på Malmö Stad.

Vilken är den bästa urbana julupplevelsen?

– Under många år i min ungdom startade julen på ett väldigt tydligt sätt i staden. Vi Malmöbor samlades under det gigantiska pagod-trädet med över hundra år på nacken, utanför Nordiska Kompaniets varuhus på Södra Promenaden, för att få uppleva den magiska stunden då strömbrytaren slogs på för ljusslingan som satts upp. Känslan av gemenskap, förväntan och glädje spred sig hos oss alla när trädet lystes upp av sin julbelysning.

– Stunder som samlar invånarna i en stad ska inte underskattas i betydelse. Det finns en kraft i vår kärlek till en stad eller plats som kan åstadkomma stordåd. Den inspirerar oss att samverka och bidra till stadens utveckling oavsett om vi är invånare eller verksamma. Kärleken till vår stad följer oss genom hela livet och den gör sig särskilt påmind när vi får dela den med andra, så traditioner i våra städer, där vi tillsammans till exempel inviger julen, skulle jag önska mig mer av.

Finns det någon annan stad som du tycker gör julen extra bra – och vad kan man lära av den?

– Alla älskar julbelysning i staden, men det är ofta en komplicerad samverkansfråga mellan kommunen, fastighetsägare och verksamma. Vem ska besluta om utformning och omfattning? Vem ska betala för investeringen, montering, reparationer, transporter och förvaring? Det är svårt är att sätta ett värde på dekorativ vinterbelysning, men vi är alla överens om att staden blir mer attraktiv med fina ljusinstallationer, och julbelysningen uppmuntrar till att besöka centrum. Det är värdefullt i sig!

– Genom ett medvetet och strategiskt arbete har Stockholm med sin ambitiösa satsning Stockholmsjul genom åren byggt upp City som en upplevelsefylld destination att besöka i den för julhandeln så viktiga vinterperioden. Satsningen på att bygga ut sin dekorativa belysning vintertid har förstärkt Stockholms position som Sveriges juligaste stad! Alla andra städer och orter i Sverige vill jag tipsa om att det är enkelt att kopiera grundidéen – skapa stämning, bjud in alla och visa omsorg om platsen, så kommer ni att öka besöksfrekvensen och skapa bättre förutsättningar för handel, restauranger och kulturutbudet.

Vad är ditt bästa julklappstips till vännen som är intresserad av stadsutveckling?

– I julklapp till alla som är verksamma inom stadsutveckling och planering skulle jag vilja tipsa om den fortfarande aktuella boken The Death and Life of Great American Cities av Jane Jacobs. Boken är en hyllning till stadens liv och rörelse. Jacobs menar att stadens styrka ligger i dess förmåga att skapa naturliga mötesplatser och mänskliga interaktioner. Hennes idéer inspirerar till en mer människocentrerad syn på stadsutveckling.

Stadsutveckling handlar mycket om att skapa attraktiva och naturliga flöden. Men i Sverige är det bara några få månader om året som klimatet verkligen bjuder in till att strosa genom staden. Har du något tips på hur man skapar bra flöden även under det kalla och mörka vinterhalvåret?

– Julen är en tid för nostalgi, omtanke, tradition och gemenskap. Inom stadsplaneringen behöver vi skapa förutsättningar för att mötas och för att alla ska känna sig välkomna. Det räcker dock inte, vi behöver även hjälpas åt att kurera och skapa tillfällen som samlar alla invånare och besökare. I de flesta städer finns en samverkansorganisation med kommunen, fastighetsägare och handeln som intressenter, som har kompetensen och det breda perspektivet för att leda arbetet med att skapa ökade besöksflöden. Ge dem ert stöd, det kommer att löna sig och julen kommer att glittra som aldrig förr!