Efter en period av viss stabilisering stiger nu antalet konkurser igen. Särskilt tydligt är det inom byggsektorn, där konkurserna ökade med 25 procent i oktober – den andra månaden i rad med ökning. Den svaga efterfrågan på bostads- och kommersiellt byggande påverkar utvecklingen negativt, menar Amanda Aldestam, analytiker på UC.

– Byggbranschen har under flera månader upplevt en nedåtgående trend och viss stabilisering, så den här plötsliga uppgången sticker ut. Situationen är komplex att tolka och osäkerheten kring framtiden gör att företagen agerar försiktigt. Byggföretagen har visserligen förhoppningar om att det lägre ränteläget och kommande finanspolitiska stimulanser ska få igång ekonomin, men hushållen upplevs fortfarande som väldigt tveksamma, säger hon och fortsätter:



– Frågan är om åtgärderna kommer att räcka för att öka efterfrågan på nya bostäder och blickar vi mot 2026 är osäkerheten fortsatt stor.

[ Annons ]

Samtidigt går utvecklingen åt motsatt håll inom handeln. Inom detaljhandeln minskade konkurserna med 21 procent, och inom partihandeln med 18 procent.

Antalet nystartade bolag ökade med omkring 12 procent under oktober.