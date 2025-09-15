Nyligen stod det klart att Clara Lindblom lämnar sitt uppdrag som bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm stad och avgår i mitten av oktober för att gå vidare till ett nytt jobb.



Enligt uppgifter till Expressen ska V-toppen ha erbjudits rollen som vice vd på det kommunala fastighetsbolaget Micasa – ett bolag hon själv tidigare haft politiskt ansvar för. Micasa förvaltar stadens bostäder för äldre och planerade välkomna Clara Lindblom till sin ledningsgrupp.

Men efter anklagelser om att ha försökt sätta press på sin tidigare hyresvärd meddelar Clara Lindblom nu i ett sms till Expressen att hon väljer att tacka nej till tjänsten.

”Ja, det stämmer att jag erbjudits tjänsten efter att ha genomgått alla steg av rekryteringsprocessen, men jag har nu själv valt att tacka nej. Den mediala uppmärksamheten kring ett misstag jag gjorde för över ett år sedan har fått helt orimliga proportioner – trots att jag inte har begått något formellt fel”, skriver hon.

Bakgrunden till anklagelserna är att Clara Lindblom under perioden separerade från sin partner, som ville ta över hyreskontraktet. När hyresvärden ifrågasatte inkomstkraven hänvisade Clara Lindblom bland annat till stadens nya markanvisningspolicy.



