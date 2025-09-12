Clara Lindblom, som varit vänsterpartistiskt borgarråd i över tio år, senast som fastighets- och bostadsborgarråd i Stockholm, uppger själv att hennes beslut att avgå beror på att hon vill ägna mer tid åt familjen.

Men enligt uppgifter i Aftonbladet ska hon under sommaren och hösten 2024 ha försökt påverka sin hyresvärd i ett privat ärende genom att hänvisa till sin politiska position – något som nu väckt spekulationer om det har bidragit till hennes beslut att lämna politiken.

Bakgrunden är att Clara Lindblom under perioden separerade från sin partner, som skulle bo kvar i deras gemensamma lägenhet. Hyresvärden menade å sin sida att partnern inte uppfyllde inkomstkraven för att ta över kontraktet.

I en mailkonversation framgår hur Clara Lindblom inte enbart kritiserat hyresvärdens krav och varnat för att ärendet skulle lyftas till bolagets ledning och styrelse. Hon har också refererat till den nya markanvisningspolicyn som Stockholms kommunfullmäktige skulle anta, med krav på skäliga inkomstnivåer för att få markanvisningar.

”För er kännedom kommer kommunfullmäktige i Stockholms stad inom kort fatta beslut om en ny markanvisningspolicy som gör gällande att skäliga inkomstkrav kommer att vara ett krav för att erhålla markanvisningar”, skriver hon bland annat i konversationen med hyresvärden, och fortsätter:



”Ni kommer behöva revidera era inkomstkrav i händelse av att ni vill erhålla markanvisningar.”

I ett sms till Aftonbladet skriver Clara Lindblom att mejlet som refererar till den nya policyn var ”olämpligt formulerat, men skickat först efter att frågan var avgjord och det konstaterats att min dåvarande hyresvärd inte hade laglig rätt att neka min ex make att överta kontraktet för den bostad vi delat i sex år.”

Hon tillägger:

”Omdömet som politiker brast, men i den situationen var jag framförallt en mamma mitt i den kris en skilsmässa innebär. Däremot har mejlväxlingen med min före detta hyresvärd ingenting med min avgång att göra. Hyresvärdens agerade vid tidpunkten orsakade väldigt mycket oro och stress eftersom det var minderåriga barn inblandade, men det här inträffade för över ett år sedan och har inte påverkat mig i min yrkesroll sedan dess.”

Clara Lindblom lämnar sitt uppdrag den 13 oktober och går vidare till ett arbete utanför politiken.