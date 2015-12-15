Tisdag morgon, exakt tid är inte bestämt, börjar flytten av Kirunas kyrka. Det är Veidekke som har ansvaret för att köra denna 600 ton tunga last till den nya platsen.

En sträcka på 5 kilometer som om omständigheterna är de rätta kommer ta två dagar. Veidekke Anläggning Nord har arbetat två och ett halvt år med förberedelserna, bland annat breddat vägarna på många ställen för att det 24 meter breda ekipaget ska kunna ta sig fram.

– Vi har gjort allt vi kunnat, nu hoppas jag att allt går enligt planen. Det känns som att vi ska spela Champions League final i fotboll. Det är liksom inte så mycket att vara nervös för längre, nu är vi taggade att få genomföra det, och det är en ynnest att få vara med, säger Mathias Rönnholm, regionchef på Veidekke.

[ Annons ]

Vad är du mest orolig över?

– I den första delen av flytten är det en lång utförsbacke och därefter en rätt snäv kurva. Det kan leda till en del påfrestningar för kyrkan, man vet ju inte exakt hur en så här gammal och hög byggnad beter sig, säger Mathias Rönnholm.

En utmaning är att både altertavla och orgeln är kvar i kyrkan, de kunde inte monteras ner.

Timmarna innan flytten kommer stor del av fokus att vara på väderleksrapporterna från SMHI. Just nu är prognosen 6 sekundmeter och 13 sekundmeter i vindbyar. Inte helt optimalt.

– Får gärna vara fem, sex sekundmeter. Blåser det upp 15 finns det väl risk för att vi kanske får avbryta, men det är ju svårt när väl vi satt igång, säger Mathias Rönnholm.

Någon exakt kostnad för flytten har inte kommunicerats. Det talas om att LKAB har budgeterat runt en halv miljard till detta projekt som började ta sin form 2017.