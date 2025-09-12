Den omdebatterade utredningen En mer flexibel hyresmarknad föreslår att det ska bli enklare att hyra ut bostäder i andra hand. Privatpersoner ska kunna hyra ut upp till två bostäder samtidigt, med fri hyressättning som norm – något som Fastighetsägarna Sverige, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna ser stora risker med.

I en gemensam debattartikel i SvD varnar de nu för att ”priset riskerar att bli högt”, med långsiktiga konsekvenser som följd. De pekar särskilt på risken för ökad otrygghet när fler okända personer rör sig i fastigheten, samtidigt som den sociala gemenskapen riskerar att urholkas när allt färre bor permanent i sina bostäder.

I sin kritik mot utredningens förslag tar de bland annat spjärn mot Boverkets tidigare invändningar, som utöver risken för ökad otrygghet även pekar på att förändringarna kan skapa incitament för spekulationsköp. Något som Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna menar kan spä på svårigheten för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.

”En sådan utveckling kan driva upp priserna på bostadsrätter och försvaga kopplingen mellan ägarintresse och boende”, skriver de.

De menar dessutom att möjligheterna för bostadsrättshavare att hyra ut sina lägenheter i andra hand redan i dag är generösa. Samtidigt framhåller de att nuvarande regelverk ger bostadsrättsföreningar fullt utrymme att själva tillämpa en mer tillåtande uthyrningspolicy om de så önskar.

”Om reglerna luckras upp ytterligare riskerar problemen att explodera. När bostadsrätter används som investeringsobjekt i stället för hem försvagas engagemanget i bostadsrättsföreningen. Det blir svårare att rekrytera styrelser, förvalta fastigheter och upprätthålla trygghet.”

Slutsatsen, enligt de undertecknade, är att det vore direkt oansvarigt av regeringen att gå vidare med förslaget – särskilt ”i en tid då otryggheten i bostadsområden ökar och kampen mot gängkriminalitet står högt på agendan”.