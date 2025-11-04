De tre tidigare riksdagsbesluten som Civilutskottet nu genomfört en uppföljning av är: En tydligare bostadsförsörjningslag, En enklare planprocess och Slopat krav på bygglov för solcellspaneler.

Syftet med uppföljningen är att belysa om lagändringarna fått de effekter som riksdagen avsåg.

[ Annons ]

Tio år efter att bostadsförsörjningslagen infördes konstaterar civilutskottets uppföljningsgrupp att den ännu inte fått fullt genomslag. Nästan alla kommuner (94 procent) har antagit riktlinjer minst en gång under den studerade perioden, men enbart 2 procent har antagit riktlinjer under samtliga studerade mandatperioder.

Enligt uppföljningen fungerar stödet från Boverket och länsstyrelserna i stort sett bra. Kommuner med små resurser eller begränsat behov av nyproduktion upplever dock att de inte får tillräckligt stöd.

Gällande lagändringen om en enklare planprocess, som beslutades år 2014, visar uppföljningen att planprocessen inte blivit mer effektiv trots lagändringarna. Kommunerna lyfter fram att utmaningarna snarare handlar om ökade utredningskrav och faktorer utanför själva lagstiftningen.

[ Annons ]

Boverket och de kommunala lantmäterimyndigheterna får goda omdömen, medan stödet från det statliga Lantmäteriet bedöms som bristande. Bedömningarna av länsstyrelsernas roll varierar mellan kommuner.

Den övergripande frågeställningen för det slopade bygglovskravet för solcellspaneler, som beslutades år 2018, var hur utvecklingen av solcellsanläggningar har sett ut över tid. Uppföljningen visar att bygglovsbefrielsen kan ha bidragit till den kraftiga ökningen av solcellsanläggningar i Sverige.

Det framgår dock att utvecklingen också påverkas av andra faktorer som elpris, inkomstnivåer, bostadsbestånd och antal soltimmar.