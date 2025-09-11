I ett samarbete mellan Stockholm Vatten och Avfall och Skärholmen Centrum har under sommaren en stor återvinningscentral byggts upp på en parkeringsplats under tak i anslutning till köpcentret.

Att ta sig dit är enkelt för både bilister, såväl som för de som kommer via kollektivtrafik, gående samt cyklister, säger Eva Enochsson, Director, Asset Management för Skärholmen Centrum.

– Den tidigare återvinningscentralen av det här snittet låg i Sätra vid motorvägen. Så dit var det ju inte direkt lätt att ta sig. Den nya centralen ligger på en parkeringsplats som har varit ganska lågt nyttjad genom åren, där vi bland annat hade ett konstprojekt för något år sedan. Den ligger alltså inte i vårt stora parkeringsgarage, men ändå nära köpcentret och bara några minuter från tunnelbanan.

Samarbetet startade med att Stockholm Vatten och Avfall stängde stationen i Sätra, och började titta på andra områden. Kontakt etablerades med Skärholmen Centrum och snart tog planerna en fastare form.

– Vi vill ge bra service till våra boende här i Skärholmen, och började titta på vad vi kunde göra här på ett bra sätt. Vi har ju redan Återbruket som hyresgäst genom Stockholm Vatten och Avfall, där man kan hämta och lämna saker, och laga saker. Sen har vi även Myrorna och Brocante som är inriktade mot second hand. Vi tycker det är jätteviktigt med återvinning, säger Eva Enochsson.

Vid återvinningscentralen kan privatpersoner lämna saker som kan användas igen till återbruk samt det som vanligtvis tas emot på en återvinningscentral såsom textil, möbler, vitvaror, förpackningar, elektronik och miljöfarligt avfall.

Är initiativet tänkt att locka besökare till köpcentret också?

– Det ska det göra såklart. Allting vi gör är för att vi vill att det ska komma fler besökare som kan handla hos oss. Men det är också för att vi ska ge en bättre service till boende såväl i närområdet som i regionen i sydvästra Stockholm, säger Eva Enochsson.