Målet är att kunna använda det befintliga beståndet betydligt mer effektivt. Men det har från flera håll påpekats hur det nuvarande regelverket ofta sätter kostsamma käppar i hjulet. Det kan exempelvis vara att den som ska bygga om en lokal till bostäder tvingas uppfylla nyproduktionskrav. Det trots att resultatet, utan den anpassningen, hade blivit i nivå med en stor del av nuvarande bostadsbestånd.

I den proposition regeringen nu lägger fram föreslås ändringar i plan- och bygglagen i syfte att förtydliga och förenkla bestämmelserna om ombyggnad och andra ändringar av en byggnad. I lagen föreslås även att begreppet ombyggnad byts ut till ”större byggnadsändringar”, just för att tydliggöra att det handlar om omfattande ändringsåtgärder.

– Nu förbättrar regeringen möjligheterna för ändring, omvandling och renovering av befintliga byggnader. Genom att förtydliga och förenkla byggregelverket kan kostnaderna sänkas för att nyttja det befintliga byggnadsbeståndet bättre. Detta är en viktig del i regeringens arbete med att sänka kostnader, förenkla byggregler och använda byggnader som redan finns, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Ändringen innebär även att möjligheterna för kommunens byggnadsnämnd att ställa följdkrav vid en större byggnadsändring begränsas. Enligt förslaget ska sådana krav enbart kunna ställas på att åtgärda brister som medför betydande risker med avseende på hälsa och säkerhet samt på att uppfylla krav i fråga om bredbandsanslutning, energihushållning och värmeisolering samt hållbar mobilitet.

Det föreslås också vissa lättnader i kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vid en ändring av en byggnad.

– Det är välkommet att regeringen går vidare och skapar bättre förutsättningar att nyttja befintligt bestånd mer effektivt. Det är en fråga vi drivit under lång tid och det är viktiga steg framåt, säger Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna i en kommentar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2027.