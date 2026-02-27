Upprinnelsen är när en andrahandshyresgäst i den fastighet som Zlatan Ibrahimovic och Helena Seger köpte 2022 på Östermalm vägrade att flytta och krävde att få stanna kvar med förstahandskontrakt.

Denne stämde, med Hyresgästföreningen som ombud, den förre fotbollsstjärnann. Tingsrätten meddelade sin dom i november 2024. Zlatan Ibrahimovic ansågs ha hyrt ut via ett liknande bulvanupplägg som i en dom av HD (Högsta Domstolen) december 2022, allmänt kallad ”bulvandomen”.

Tingsrätten ansåg att hyresgästen har rätt att bo kvar med samma rättigheter som en förstahandshyresgäst. Dessutom skulle paret Ibrahimovic och Seger betala hyresgästen rättegångskostnader på nästan 370 000 kronor.

– Tingsrättens dom är välskriven och vi är glada att hovrätten delar vår bedömning av rättsläget. Min klient är väldigt nöjd och lättad över att även hovrätten tror på honom. Han har varit modig och stått upp i en massmedial press. Det här är ett stort steg för honom, mot att få behålla sitt hem, säger hyresgästens ombud Roland Sjölin, jurist på Hyresgästföreningen, till Expressen.

Intervjuad i Fastighetstidningen i samband med tingsrättsdomen menade parets advokat Sara Björkeholm, jurist på Fastighetsadvokaterna, att ”Zlatans mål är bara toppen av ett isberg, det pågår fler än hundra andra mål där andrahandshyresgäster stämmer fastighetsägare.”

Hon menade att utslaget i det kommande hovrättsmålet, alltså det nu avgjorda ärendet, skulle kunna få betydelse för andra tvister. Men betonade att varje tvist är unik utifrån de omständigheter som gäller.

Sara Björkeholm resonerade även kring möjligheten att driva Zlatanmålet upp till HD.

– Man kan inte gå händelserna i förväg, men jag skulle gärna se att HD tog upp ytterligare något så kallat bulvanmål för att klargöra vad som gäller – men sedan vet inte om just detta mål är det rätta, sa Sara Björkeholm.

Fastighetstidningen har sökt Sara Björkeholm för kommentarer.