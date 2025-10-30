– Här, mitt i rummet ska Hisshuset stå, basen för hela programserien. Tre meter rakt upp i luften ska det kunna hissas, säger Kris Johnson-Jones och pekar upp mot taket i den generösa lokalen på Skeppsholmen i Stockholm.

Kris Johnson-Jones är senior strateg på ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design. När Fastighetstidningen möter henne väntar hon fortfarande på att den tillfälliga konstinstallationen ska anlända. I dag är Hisshuset på plats, och helgens visning blir sista chansen för besökare att ta del av det och resten av utställningen, som utforskar hur vi kan bygga samhällen som klarar både stigande temperaturer och ökande vattenmängder.



[ Annons ]

Det är en radikal lösning på klimatanpassningen

– Många av våra städer byggs tätt och med hårda ytor som förhindrar regnvattnet från att tränga ner i marken. När skyfallen kommer, samlas vattnet i stället på platser där människor lever sina liv, säger Kris Johnson-Jones.



Tanken med Hisshuset, som är formgivet av Ulf Mejergren Architects, är att på ett lättsamt sätt lyfta ett många gånger tungt ämne, förklarar hon.

– Det är en radikal lösning på klimatanpassningen. Men det ska i första hand inte ses som ett färdigt förslag på hur vi kan skapa hus som står pall när vattennivåerna stiger. Utan det är främst ett försök att få i gång samtalet kring vad gestaltning inom arkitektur och stadsutveckling faktiskt kan bidra med, och få oss att tänka utanför boxen.

I dag är det för mycket av de tekniska och ekonomiska bitarna som styr, i stället för att skapa något som både är vackert och användbart

Kris Johnson-Jones anser att stadsutvecklingen i Sverige ofta fastnar i ett för smalt sätt att tänka, särskilt när det gäller att kombinera det estetiska med det funktionella.

– I dag är det för mycket av de tekniska och ekonomiska bitarna som styr, i stället för att skapa något som både är vackert och användbart. Jag tror också vi riskerar att spä på oron genom att exempelvis bygga in våra samhällen i skyddsvallar. Vi påminns då ständigt om läget vi befinner oss i och riskerna med det.

I stället lyfter hon Danmark som en intressant nordisk föregångare.

– I Enghaveparken i Köpenhamn har landskapsarkitektur och hållbar stadsutveckling kombineras på ett unikt sätt. Parken är formgiven för att hantera stora mängder regnvatten, genom nivåskillnader, bassänger och underjordiska magasin. Detta samtidigt som vattnet används som en gestaltande komponent, med kanaler och vattenytor som del av upplevelsen. Det är en underbar park samtidigt som det är en teknisk lösning!