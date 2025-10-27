Enligt undersökningen förväntar sig omkring 68 procent av svenskarna att väderrelaterade vattenskador kommer att förvärras framöver. Bland husägare är oron ännu större – hela 73 procent tror att skadorna blir allvarligare.

När svenska hushåll får ange vilka följder de oroar sig mest för vid extrema vattenrelaterade väderhändelser, hamnar skador på samhällsviktig infrastruktur högst på listan. Det handlar framför allt om vägar, kollektivtrafik och elförsörjning. Därefter följer oro för skador på det egna hemmet, tätt följt av en växande oro för hur framtida generationer kommer att påverkas.

Annika Persson, skadedirektör och vd på Trygg-Hansa, menar att utvecklingen kräver ett större fokus på förebyggande åtgärder.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk och det är hög tid att vi blir mer medvetna och förbereder oss för skador kopplat till väder. Hela samhället behöver kraftsamla, och som försäkringsbolag har vi mycket att bidra med när det kommer till att öka medvetenheten. Med bättre koll på risker går det att förebygga skador som kan bli både allvarliga och kostsamma när ovädret slår till, säger hon.