Sverige står inför stora samhällsutmaningar – med ökade säkerhetshot, ekonomisk osäkerhet och en växande otrygghet. För att klara omställningen krävs det att vi drar åt samma håll.

Inför valåret är vårt fokus att bidra till ökad trygghet, stärkt tillväxt och ett mer robust samhälle. Det gör vi genom att visa att fastighetsbranschen är en central aktör i svensk ekonomi och samhällsliv. Fastighetsägares investeringar är platsbundna, långsiktiga och lokalt förankrade där fastigheterna finns. Det gör att fastighetsägare ofta tar ett större ansvar för ortens utveckling än många andra aktörer. Men för att Sveriges fastighetsföretag på allvar ska kunna bidra krävs rätt förutsättningar.

För att kunna fortsätta ta ett stort samhällsansvar behövs en politik som möjliggör

I Fastighetsägarnas valplattform lyfter vi tre prioriterade områden där politiken kan göra verklig skillnad för att ni som medlemmar ska kunna fortsätta bidra till tillväxt, trygghet och ett samhälle som står starkare.

TRYGGHET för att människor ska känna sig trygga i sin närmiljö måste alla aktörer dra åt samma håll. Fastighetsägare vill vara en del av lösningen men då krävs rimliga förutsättningar, bättre samverkan och en tydlig rollfördelning. Det offentliga Sverige måste vara närvarande och handlingskraftigt.

TILLVÄXT fastighetsbranschen är en motor i svensk ekonomi. Våra företag skapar jobb, bidrar med investeringar och stärker orters attraktivitet. Men för att kunna fortsätta växa krävs stabila spelregler, effektiva tillståndsprocesser och en politik som främjar företagande snarare än försvårar det.

ROBUSTHET I en tid av klimatförändringar och nya säkerhetshot blir fastighetsägarnas roll för samhällets motståndskraft allt viktigare. Våra byggnader rymmer inte bara hem och arbetsplatser, de är också bärande delar av infrastrukturen. För att stå starka i kris krävs långsiktiga energibeslut, klimatanpassning och rättvisa villkor i de tjänster där stat och kommun har monopol.

Fastighetsägare tar ett stort samhällsansvar. Men för att kunna fortsätta göra det behövs en politik som möjliggör. Med rätt förutsättningar kan fastighetsbranschen bidra till ett tryggare, rikare och mer robust Sverige. Det är de frågorna vi driver inför valet 2026 – för ett samhälle som står sig starkare.

Det här håller vi koll på Hyresrättens roll Hyresrätten är ett boende som passar många olika delar av livet men som ofta ses som något tillfälligt. Det vill vi ändra på. Vi vill att fler ska se hyresrätten för vad den är: ett smart, flexibelt och tryggt sätt att bo på. För hyresrätten behövs i Sverige och är bra för samhället. Var och när landar EU:s bostadspolitik? EU:s plan för överkomliga bostäder skulle ha levererats på 100 dagar. Vad händer med statsstödsreglerna? Och hur påverkas den svenska hyresmodellen utan social bostadssektor? Vi följer utvecklingen, påverkar och lyfter branschens perspektiv. Många utredningar – var finns helheten? Regeringen har tillsatt en rad bostadsutredningar: privatuthyrning, företagsbostäder, presumtionshyror, hyrköp och ägarlägenheter. Men trots mängden förslag saknas en tydlig politisk riktning för hur vi får en fungerande hyresmarknad som helhet.

Anders Holmestig

vd, Fastighetsägarna Sverige