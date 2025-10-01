Kommissionen som tillsattes av nuvarande regeringen har i uppdrag att analysera och bedöma hur Sverige kan öka sin produktivitet och därmed även tillväxten.

I det delbetänkande som Kommissionen presenterade förra året lyfte de bland annat behovet av att få i gång bostadsbyggandet och hur byggandet av fler bostäder är centralt även för övrig tillväxt i samhället.

När Kommissionen nu lämnar över sitt slutbetänkande uppmärksammar de i stället hanteringen av det befintliga beståndet och hyresregleringen.

– Vi konstaterar, liksom många andra, att det här är ett system som leder till ett ineffektivt utnyttjande av beståndet, säger betänkandets utredare Clas Olsson under onsdagens presskonferens.

Kommissionen föreslår att systemet för hyressättning gradvis görs mer efterfrågebaserat, med ett starkt besittningsskydd för de boende och stöd för ekonomiskt svaga hushåll. Vidare menar kommissionen att det nuvarande skattesystemet missgynnar hyresrätter i förhållande till framför allt bostadsrätter, och föreslår därför att rotavdraget avskaffas.

– Det handlar inte om att avreglera hyresmarknaden helt, utan om att gradvis införa mer marknadsmässiga hyror. Men det får inte bli ett helt fritt system där besittningsskyddet urholkas, säger Clas Olsson.

Kommissionen lyfter också behovet av förenklade regler för ny- och ombyggnation, och ser positivt på att Boverket fått i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven vid konvertering av befintliga fastigheter.

Hos Fastighetsägarna välkomnar man slutbetänkandet och menar att regeringen nu behöver genomföra Kommissionens förslag på bostadsområdet.

– Utifrån kommissionens uppdrag är det naturligt att den även tittat på hur regelverk för bostadsmarknaden kan förbättras. En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad och den ekonomiska tillväxt som behövs för att långsiktigt säkra välfärden, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna och tillägger:

– Enklare regler, snabbare processer och en fungerande hyressättning har stor betydelse för att främja investeringar i fler hyresbostäder och nödvändiga förbättringar av dem som finns.



