Hur står det egentligen till med vår hemberedskap? Så här mitt i den årliga Beredskapsveckan är frågan minst sagt aktuell. Det tycker även Svenska Bostäder, som nyligen skickade ut en enkät till 500 av sina hyresgäster för att ta reda på hur förberedda de är om krisen kommer. Hittills har över 100 personer svarat.

– Det är allt från så kallade preppers som förvarat mat för hela sin familj, till personer som inte alls är förberedda. Så det är en stor blandning, säger Magnus Glifstam, säkerhetsstrateg på Svenska Bostäder.

Trots variationen i hur väl förberedda hyresgästerna är, framträder en tydlig utmaning i majoriteten av svaren: många har mat för flera dagar, men saknar tillräckliga mängder vatten.

– Enligt myndigheternas rekommendationer bör man ha 21–25 liter vatten per person i hemmet. Bor man i en liten etta kan det vara en utmaning. Det är inte alltid man har plats att förvara så mycket vatten.

En möjlig lösning är att fastighetsägare tar ett större kollektivt ansvar för vattenförvaring. Det är dock en fråga som inte är helt enkel, menar Magnus Glifstam.

– Generellt är det få fastighetsägare som har tomma utrymmen att avsätta. Ofta är de ytor som finns att tillgå redan upptagna av cykelförvaring eller förråd som hyresgästerna använder. Sedan är det också en fråga om vad vi faktiskt har tillåtelse att göra, med hänsyn till livsmedelssäkerheten.

I stället uppmuntrar han hyresgäster att hjälpa varandra.

– Man kan samordna så gott det går, kanske har någon mer plats än någon annan. Många upplever att bra relationer med grannarna är en minst lika viktig del av hemberedskapen. Det är mjuka värden som är bra för oss fastighetsbolag att ha i åtanke.

Samtidigt visar undersökningen att det främst är de mer praktiska delarna som väcker frågor – särskilt kring våra skyddsrum.

– Det är tydligt att det finns en del missuppfattningar. En vanlig föreställning är att skyddsrummet är reserverat för de boende i just den fastighet där det ligger. Det är inte alla gånger helt tydligt att skyddsrummen är till för alla, oavsett var man bor. En del undrar också var deras närmaste skyddsrum finns.

Här menar Magnus Glifstam att fastighetsägare kan göra en viktig insats.

– Många upplever en brist på samlad information, vilket gör det svårare att veta hur man ska agera. Att dela information och tips med sina boenden är ett bra första steg, säger han och fortsätter:

– Vi försöker också påminna om att lite är bättre än inget. En del säger att de känner sig överväldigade av allt man förväntas ha hemma. Då är min uppmaning: gör så mycket du kan. Frys in några liter vatten och förvara det du får plats med.