Hushållen tror att snitträntan för de rörliga bolåneräntorna kommer att ligga på 2,86 procent om ett år i augusti 2026, en nivå i linje med dagens genomsnittliga rörliga bolåneräntor.

– Om Riksbanken går vidare med att sänka räntan i år som de flaggat för, så bör den rörliga bolåneräntan sjunka med ungefär samma proportioner. Det innebär att hushållens förväntningar faktiskt är något pessimistiska och att folk kan bli positivt överraskade, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Undersökningen visar att hushållens förväntningar har sett en nedgång från i mars då man trodde att bolåneräntan skulle ligga på 3,29 procent ett år framåt, jämfört med dagens 2,86 procent.

– Svenskarna tror helt klart på lägre bolåneräntor jämfört med i somras och våras. Samtidigt innebär den förväntade räntan på 2,86 procent egentligen att räntan skulle ligga kvar på dagens nivå om ett år. Det senaste årets turbulenta omvärldsläge har gjort svenskarna försiktiga i sina förväntningar. Även om hushållen tror på sänkningar så vågar de inte hoppas på för mycket på sikt, säger Westerberg.