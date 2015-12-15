Regeringens utredning har haft i uppdrag att göra en omfattande översyn av smittskyddsregleringen för att bättre anpassa den till situationer med omfattande smittspridning.

Tanken är att myndigheterna med hjälp av en ny lag om samhällsinriktade smittskyddsåtgärder vid pandemier enklare ska kunna begränsa eller stänga verksamheter, reglera lokaler, upplåtelser och sammankomster.

Utredningen konstaterar i sitt delbetänkande att det kan bli stora ekonomiska konsekvenser för både verksamhetsutövare och fastighetsägare, men föreslår inte någon uttrycklig rätt till ersättning i lag, utan bara att regeringen kan överväga kompletterande stödåtgärder.

Fastighetsägarna välkomnar en pandemilag som ger tydligare regler, men kräver att lagstiftningen kompletteras med en tydlig rätt till ersättning för fastighetsägare vid rådighetsinskränkningar.

De anser också att den vaga skrivningen om att regeringen ska ”överväga” kompletterande åtgärder är både rättsosäker och ett kringgående av grundlagsskyddet, och kräver därför en uttrycklig lagregel om ersättning vid rådighetsinskränkning.

– Enligt grundlagen har fastighetsägare rätt till ekonomisk kompensation vid ingrepp i användningen av mark eller byggnad, så kallade rådighetsinskränkningar. I så fall ska ersättning till fastighetsägaren utgå enligt grunder i lag. Trots detta innehåller förslaget till pandemilag ingen uttrycklig bestämmelse om rätt till ersättning vid sådan rådighetsinskränkning. Det strider mot grundlagens bestämmelser om fastighetsägares egendomsskydd, säger Marie Öhrström.

Hon understryker också att hyresrabattstödet under covid-19 var en dåligt fungerande modell och avråder starkt från att återinföra något liknande. I stället förespråkar Marie Öhrström stöd som söks direkt av hyresgäster från staten.

– Hyresrabattstödet gjorde att fastighetsägare hamnade i en myndighetsliknande roll eftersom det i praktiken blev fastighetsägaren som avgjorde vilka lokalhyresgäster som skulle få rabatt på hyran och på så sätt vara berättigade till stödet. Hyresrabattstödet ledde till onödiga konflikter mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster. Det är bättre att den enskilde lokalhyresgästen själv söker stöd. Vi vill inte ha ett nytt hyresrabattstöd om det blir en ny pandemi, säger Marie Öhrström, chefsjurist hos Fastighetsägarna Sverige.