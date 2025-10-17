Totalt gick 325 byggföretag i konkurs mellan juli och september. Under perioden gick endast ett företag med fler än 50 anställda i konkurs, i 91 procent av konkurserna hade företagen färre än tio anställda.

Det är alltså framförallt mindre byggföretag som fortfarande kämpar med att få ihop kalkylerna under det tredje kvartalet 2025.

– Därför är det en besvikelse att det höjda rot-avdraget inte förlängs efter årsskiftet. Nu finns risk att aktiviteten kring renovering och tillbyggnad sjunker, i en redan pressad småföretagarbransch, säger Johan Deremar, nationalekonom och prognosansvarig på Byggföretagen.

Sammantaget berördes 866 anställda av en byggkonkurs under perioden, vilket motsvarar en minskning med 36 procent i årstakt.

Norrbotten stod för den mest positiva utvecklingen, med en minskning av antalet konkurser med 63 procent. Kvantitativt ökade konkurserna mest i Halland, där tolv byggföretag i konkurs under perioden juli till september – sju fler än under samma period förra året.